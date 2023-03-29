السعودية اليوم / وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يقف على أبرز مشاريع أمانة جدة



جدة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

وقف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أمس، على أبرز المشاريع الجاري تنفيذها بمحافظة جدة، وذلك خلال زيارته لأمانة جدة، و التقى خلالها بمعالي الأمين صالح بن علي التركي، وشهد توقيع اتفاقية في مجال إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء.

والتقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في مستهل الزيارته بقيادات الأمانة ومسؤوليها، مطلعاً على الميزانية والهيكل التنظيمي والكوادر البشرية والنموذج التشغيلي.

كما شهد اللقاء استعراض أبرز الإنجازات والمستهدفات والمشاريع المقرر تنفيذها خلال العام القادم، إلى جانب مناقشة التحديات وسبل معالجتها، بعد ذلك استمع للعرض المقدم من شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني عن مشاريعها وخططها الاستثمارية.

وشهد الحقيل توقيع اتفاقية بين شركتي حلول الاستدامة وشركة الفهاد، والتي تهدف إلى توريد كميات من التربة المعالجة الناتجة عن أعمال إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وغيرها، وذلك لغرض استخدامها في مشروع تغطية الخلايا 1 ،2، 3 بمردم النفايات بوادي عسلاء.

بعد ذلك وقف معاليه على مركز التحكم في الأمانة واطلع على خدماته وأهدافه ومهامه والمنظومة التي يعمل عليها وتشمل: (منظومة النظافة) وتضم منصة مدينتي، وأنظمة تتبُّع المركبات (avl)، ونظام راصد النظافة، ونظام دعم متخذ القرار، ونظام المردم الذكي، بالإضافة لـ (منظومة الطرق) المتضمنة نظام راصف، ونظام الرصف الأسفلتي PMMS) )، ونظام رخص الحفريات، ونظام التحكم في الانارة، ونظام اسكادا للتحكم في محطات الرفع وتشغيل مضخات تصريف مياه الأمطار ، ومنصة التحكم في خدمات المدينة ، بجانب الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز ضمن منظومات الرقابة الإلكترونية.

وتضمنت جولة وزير الشؤون البلدية والقروية، زيارة إلى مقر شركة مواصلات جدة، اطلع خلالها على مستجدات مشروع النقل العام، الذي يهدف إلى توفير تغطية شاملة بحافلات النقل لجميع أحياء محافظة جدة عبر شبكة متطورة وأنظمة متكاملة من محطات الوقوف، فضلا عن خدمات النقل السريع والتاكسي البحري وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي تعمل مواصلات جدة على طرحها، كما تضمنت جولة معاليه زيارة تفقديه لمشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر الجاري تنفيذه على امتداد 2.5 كم ومساحة 180 ألف متر مربع بقيمة تجاوزت الـ 229 مليون ريال، وسيضيف قيمة سياحية لعروس البحر الأحمر، حيث سيوفر ساحات ومناطق ترفيهية وشواطئ رملية وممشى ومسطحات خضراء، بالإضافة لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.

واختتم الحقيل زيارته بتفقد مرسى أمانة جدة، للاطلاع على مهام وكالة الرقابة البحرية التي أنشئت حديثا، كما تجول في شرم أبحر.

// انتهى //

01:13ت م

0013





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يقف على أبرز مشاريع أمانة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.