رياضي / المنتخب السعودي الأول يخسر ثاني ودياته أمام نظيره البوليفي



جدة 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم - اليوم - أمام نظيره لبوليفي وديًا، بنتيجة 2-1، وذلك على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، ضمن برنامجه الإعدادي خلال أيام الفيفا المقام بمحافظة جدة.

وتمكن منتخب بوليفيا من افتتاح النتيجة مبكراً عند الدقيقة 13 عن طريق اللاعب مارسيلو مورينو ، بينما استطاع المنتخب السعودي من تعديل النتيجة عن طريق سالم الدوسري من ركلة جزاء عند الدقيقة 44 ، فيما تمكن اللاعب كارميلو أرنيز من إحراز هدف منتخب بوليفيا الثاني عند الدقيقة 67 .

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