السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يلتقي مدير جوازات المحافظة



الطائف 07 رمضان 1444 هـ الموافق 29 مارس 2023 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف - اليوم - مدير الإدارة العامة للجوازات بمحافظة الطائف العقيد فلاح عايض البقمي، وعدد من قيادات إدارة جوازات المحافظة وذلك بمقر المحافظة.

ونوه سموه بما توليه الحكومة الرشيدة - حفظها الله - ، من دعم واهتمام لتطوير مختلف القطاعات الأمنية، مؤكداً أهمية البرامج التطويرية والتدريبية لمنسوبي الجوازات، سواءً في مواقع الخدمات أو في المنافذ، والتوسع في استخدام التقنية بما يسهم في تيسير العمل وتسهيل حركة المسافرين، والتنسيق المتواصل مع مختلف الجهات لتلافي ما قد يؤثر على حركة المسافرين، والحرص على متابعة مخالفي نظام الإقامة والعمل، ومواصلة جهود ضبطهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

واطلع سمو الأمير سعود بن نهار على تقرير نصف سنوي يلخص جهود ومنجزات إدارة الجوازات في محافظة الطائف خلال الفترة الماضية، والبرامج التطويرية التي تعمل عليها، متمنياً لمنسوبي جوازات الطائف التوفيق.

بدوره أعرب مدير جوازات الطائف، عن شكره وتقديره لسمو محافظ الطائف ، على ما تفضل به من توجيهاتٍ كريمة، مبيناً أن العمل سيتواصل وفق توجيهات القيادة الرشيدة - أعزها الله - لتطوير عمل الجوازات، والاهتمام بعكس صورة إيجابية عن المملكة لدى القادمين إليها.

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