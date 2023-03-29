السعودية اليوم / سفير المملكة لدى جمهورية القمر المتحدة يقيم حفل الإفطار الرمضاني السنوي



موروني 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور عطاالله بن زايد الزايد، اليوم، حفل الإفطار الرمضاني السنوي.

حضر الحفل عدد من الوزراء بالحكومة والمستشار الخاص للرئيس، وكبار المسؤولين، والدعاة، وسفراء الدول الإسلامية والأجنبية في موروني.

// انتهى //

23:47ت م

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