السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة



عرعر 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

‏‎رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة اليوم, اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد، أهمية الدور المناط باللجنة في توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة لتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع مؤشرات توطين الوظائف، ودعم وتمويل برامج التوطين والتوظيف والتمكين، موجهاً بمضاعفة الجهود لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطن إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

وشدد سموه على ضرورة مواصلة الجهود والتكاتف لخدمة أبناء وبنات المنطقة عبر برنامج التوطين بتوليد المزيد من الوظائف وتأهيل الشباب السعودي من الجنسين من العاطلين عن العمل ، ومتابعة الأنشطة المستهدفة من التوطين والرفع بتقارير دورية لمتابعة تلك الأعمال وما تم إنجازه على أرض الواقع.

واستعراض الاجتماع أهم قرارات التوطين الصادرة و تقرير لجنة المتابعة الميدانية، بالإضافة إلى بحث آليات عمل برنامج التوطين ومعدلات البطالة في المنطقة، و مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل والعاملين من الشباب السعودي.

كما ناقش الاجتماع أهم التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص بالمنطقة وتقرير لجنة المتابعة الميدانية خلال الفترة الماضية والعديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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23:36ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.