شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كبرى في النصر قبل مواجهة الهلال بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم السعودية في الوطن العربي، موعد مباراة كلاسيكو الرياض والذي سيجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره نادي النصر، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

إصابة حارس النصر قبل مواجهة الهلال

وكشفت تقارير صحفية منذ قليل، على أن هناك أزمة كبرى داخل فريق النصر، حيث تتصاعد أزمة حراسة المرمى، بعد الإصابة التي تعرض لها نواف العقيدي، والذي تسلم راية الدفاع عن عرين العالمي، بعدما تقرر ابتعاد الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا عن المباريات حتى نهاية الموسم.

وأكدت التقارير على أن النصر على موعد مع تكرار نفس السيناريو، بعد توالي سقوط حراس الفريق واحدًا تلو الآخر، حيث يعاني حاليًا النجم الواعد نواف العقيدي، بعدما أصبح الحارس الأول في العالمي خلفًا لأوسبينا.

ويعاني العقيدي من إصابة في الضهر، بينما كان من المتوقع أن يغيب الحارس لمدة 14 يومًا، حتى يعود من جديد إلى التدريبات الجماعية مع الفريق، والمشاركة في المباريات الرسمية، مما يعني غيابه عن مباراتي العدالة والفيحاء في الدوري.

موعد مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا

وتنطلق أحداث مباراة ديربي السعودية، بين الهلال والنصر، خلال شهر إبريل المقبل على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.