شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أوراوا ريد دياموندز الياباني يتحدى الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، وذلك ضمن منافسات المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا موسم 2022.

نجم أوراوا ريد دياموندز الياباني يتمنى تسجيل هدف في الهلال

وتحدث اللاعب أتسوشي إيتو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دياموندز الياباني، عن مواجهة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، خلال تصريحات للموقع الرسمي بنادي أوراوا.

وقال إيتو: "ساقي لم تعد تؤلمني وأشعر أنني أستطيع الركض حتى النهاية، وأريد أن أستمر في تحقيق النتائج وتسجيل الأهداف مع أوراوا، وأن أصبح لاعبًا أكثر مركزية على أرض الملعب".

وأضاف: "أشعر بحرية في اللعب، كأن ألعب في المقدمة، والجميع يلعب بنفس العقلية، أنا بخير رغم الإرهاق بسبب توالي المباريات، وأستطيع التعافي بشكل جيد في أربعة أيام.

وأشار: "نمتلك خط دفاع قويًا، بما فيه لاعبو الدفاع وخط الوسط، وأستطيع الدفاع بشكل جيد مع (كين إياو)، ويمكنني خطف الكرة عندما أمررها أو أصطدم بمهاجم".

وأكد: "لم أغير طريقتي في الدفاع منذ العام الماضي، وأعتمد على الضغط العالي، ولكني مؤخرًا كنت أقوم بالكثير من التدريبات الدفاعية في منطقة الوسط".

موعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا

وتقام مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في 29 إبريل، بينما تقام مباراة العودة على ملعب سايتاما باليابان، في 6 مايو المقبل.

