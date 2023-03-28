شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السعودية يخسر أمام بوليفيا وديًا في معسكره والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، في فخ الهزيمة أمام نظيره منتخب بوليفيا، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء.

وخسر منتخب السعودية أمام نظيره منتخب بوليفيا، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعت بينهما منذ قليل، بمعسكر جدة.

وتقدم مورينو نجم منتخب بوليفيا، في تسجيل هدف التقدم في شباك منتخب السعودية، وذلك في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

ونجح سالم الدوسري مهاجم الأخضر السعودي، في إدراك هدف التعادل لمنتخب بلاده، من علامة الجزاء وذلك عند الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول.

ومنح ألجاراناز، في إحراز الهدف الثاني لمنتخب بوليفيا، أمام المنتخب السعودي وذلك في الدقيقة 67 من الشوط الثاني، ليحقق الفوز.

وكان المنتخب السعودي خسر وديته الأولى أمام منتخب فنزويلا بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما كانت خسارة بوليفيا هي الثانية في معسكره.