اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 169 طناً من السلال الغذائية بمأرب



مأرب 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 169 طناً و967 كيلو غراماً من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 3.703 أفراد، بواقع 529 أسرة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية المقدم من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفئات المحتاجة في اليمن خلال شهر رمضان المبارك للعام 1444هـ.

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22:52ت م

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