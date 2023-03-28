

الرياض 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية غينيا الاستوائية لدى المملكة الدكتور بنينكنو بيدرو ماتوتي تانج.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية, وأبدى السفير الغيني إعجابه بدور المركز في ميدان العمل الإنساني وسعيه الحثيث لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة حول العالم .

// انتهى //

22:50ت م

0186





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي سفير جمهورية غينيا الاستوائية لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.