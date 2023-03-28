شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. رينارد يفسخ عقده مع السعودية بسبب المنتخب الفرنسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول قيام الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بفسخ عقده مع الاخضر.

وأكدت قناة "الإخبارية السعودية"، أن هيرفي رينارد، نجح في فسخ تعاقده مع الاتحاد السعودي، بشكل رسمي من أجل خطوة جديدة.

وتابعت: "المدرب الفرنسي، قام بدفع الشرط الجزائي في عقده، وفسخ تعاقده مع الاتحاد السعودي، من أجل الرحيل عن تدريب المنتخب السعودي لتدريب سيدات المنتخب الفرنسي".

وأضافت: "المدير الفني، يرغب في تدريب منتخب فرنسا للسيدات، خلال الفترة المقبلة، بعد أن تلقى عرضًا رسميًا وأبدى موافقته ورحب بهذه الخطوة".

ولم يسبق للمدرب الفرنسي، خوض أي خطوة تدريبية مع منتخبات السيدات، وستكون تلك الخطوة هي الأولى في مسيرته التدريبية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مباراة السعودية وبوليفيا المقامة حاليًا بشكل ودي، ستكون آخر مباراة يقودها المدرب الفرنسي مع السعودية.