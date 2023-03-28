السعودية اليوم / رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع السلال الرمضانية في باكستان



إسلام آباد 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

دشنت رابطة العالم الإسلامي برنامج توزيع السلال الرمضانية في جمهورية باكستان الإسلامية ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها الرابطة، استكمالاً للدور الإنساني الذي تنفذه المؤسسات الإغاثية

وجرى التدشين خلال حفل أقيم اليوم بمقر المكتب الإقليمي للرابطة في العاصمة إسلام آباد بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومعالي وزير الرعاية الصحية في حكومة إقليم البنجاب الباكستاني الدكتور جمال ناصر، وعدد من المسئولين.

وأوضح المدير الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في باكستان سعد بن مسعود الحارثي, أن هذا البرنامج يتمثل في توزيع (3500) سلة غذائية تزن كل سلة (33) كيلوجراماً تغطي استهلاك العائلة لمدة شهر، مؤكداً أن هذا البرنامج يأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي في جميع المجالات في جمهورية باكستان، وذلك استشعاراً من الرابطة بأحوال المحتاجين من الشعب الباكستاني الشقيق.

وأضاف أن هذا البرنامج استفاد منه الآلاف من الفقراء والمحتاجين والأرامل في مناطق مختلفة من أقاليم جمهورية باكستان، حيث يتم اختيار المستفيدين بطريقة ميدانية ومهنية عالية.

من جانبه أعرب الوزير الباكستاني الدكتور جمال ناصر عن شكره وتقديره نيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ولجميع منسوبي رابطة العالم الإسلامي على مواقفهم الصادقة والأخوية الدائمة مع باكستان.

//انتهى//

21:36ت م

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إسلام آباد 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسدشنت رابطة العالم الإسلامي برنامج توزيع السلال الرمضانية في جمهورية باكستان الإسلامية ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها الرابطة، استكمالاً للدور الإنساني الذي تنفذه المؤسسات الإغاثية السعودية حول العالم.وجرى التدشين خلال حفل أقيم اليوم بمقر المكتب الإقليمي للرابطة في العاصمة إسلام آباد بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومعالي وزير الرعاية الصحية في حكومة إقليم البنجاب الباكستاني الدكتور جمال ناصر، وعدد من المسئولين.وأوضح المدير الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في باكستان سعد بن مسعود الحارثي, أن هذا البرنامج يتمثل في توزيع (3500) سلة غذائية تزن كل سلة (33) كيلوجراماً تغطي استهلاك العائلة لمدة شهر، مؤكداً أن هذا البرنامج يأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي في جميع المجالات في جمهورية باكستان، وذلك استشعاراً من الرابطة بأحوال المحتاجين من الشعب الباكستاني الشقيق.وأضاف أن هذا البرنامج استفاد منه الآلاف من الفقراء والمحتاجين والأرامل في مناطق مختلفة من أقاليم جمهورية باكستان، حيث يتم اختيار المستفيدين بطريقة ميدانية ومهنية عالية.من جانبه أعرب الوزير الباكستاني الدكتور جمال ناصر عن شكره وتقديره نيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ولجميع منسوبي رابطة العالم الإسلامي على مواقفهم الصادقة والأخوية الدائمة مع باكستان.//انتهى//21:36ت م0175

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