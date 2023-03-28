

جنيف 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الاستجابة للتلقيح ضد (كوفيد-19) لازالت تتطلب بذل الجهود للحد من عدم المساواة، ووصول اللقاحات للفئات الأكثر ضعفًا ذات الأولوية العالية وسد فجوات التغطية.

وأكد فريق خبراء المنظمة الاستشاري الإستراتيجي في تقرير أصدره اليوم، أن تفشي الحصبة والأمراض الأخرى تبرز الحاجة إلى التلقيح التعويضي وتعزيز التأهب للاستجابة للفاشيات والعودة إلى مسار تحقيق أهداف وغايات أجندة التحصين العالمية لعام 2030، واتباع نهجًا ثلاثيًا لتوفير التلقيح التعويضي للأطفال الذين فاتتهم الجرعات الروتينية المجدولة، واستئناف تغطية التلقيحات، وتعزيز برامج التحصين .

وأضاف أن الابتكارات التي تم تطويرها من أجل الاستجابة لـ(كوفيد-19) والتقنيات والمنصات المبتكرة ستدعم الإجراءات الرامية التي تعزيز التلقيحات على مدار العمر.

وأشار الفريق أن أولويات التلقيح القصوي للفترة من 2023/2030 تتمثل في التلقيح الروتيني لجميع الأطفال، والذي يشمل الحصبة والحمى الصفراء وشلل الأطفال، إضافة إلى التأهب والاستجابة لتفشي الأوبئة، وتنشيط تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري ، وإدماج لقاح (كوفيد-19) في التحصين الروتيني والرعاية الصحية الأولية ، وإدخال لقاح الملاريا إلى القارة الأفريقية .

// انتهى //

21:27ت م

0173





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تعلن أولويات أجندة التلقيح العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.