السعودية اليوم / وزارة الصناعة والثروة المعدنية تخصص موقعًا لخام الرمل كمجمع تعديني بمحافظة الغاط



الرياض 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية موقعًا لخام الرمل بمحافظة الغاط بمنطقة الرياض، بمساحة 13.89 كيلومتراً مربعاً، كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية.

وأوضح المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن قرار الوزارة يؤكد حرصها للحفاظ على المواقع التعدينية واستخدامها لما خُصِصت له، والحفاظ عليها من التجاوزات غير النظامية، مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين فيه، إضافة إلى تحقيق عناصر الاستدامة للقطاع من خلال الاهتمام الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقًا لنظام الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة إلى تنمية المناطق المجاورة للمناطق التعدينية من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، والتقيد بالاشتراطات البيئية اللازمة للمحافظة على مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.

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21:09ت م

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