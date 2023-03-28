السعودية اليوم / نائب سفير المملكة لدى بوركينافاسو يستقبل رئيس لجنة متابعة شؤون الحج والعمرة



اواغادوغو 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

استقبل نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو، محمد بن عبدالعزيز الجهني، في مقر السفارة، اليوم، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة شؤون الحج والعمرة في بوركينافاسو الحاج أبوبكر كواندا والوفد المرافق له.

و‏جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين السفارة واللجنة.

// انتهى //

20:29ت م

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