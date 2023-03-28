شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري يقود تشكيل منتخب السعودية أمام بوليفيا وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي للأخضر، لمواجهة بوليفيا وديًا.

ويلتقي الأخضر السعودي نظيره منتخب بوليفيا، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي ستجمعت بينهما، ضمن معسكر السعودية في جدة.

وتقام مباراة السعودية ضد منتخب بوليفيا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل".

وجاء تشكيل المنتخب السعودي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: أحمد شراحيلي – ناصر الدوسري – عبد الإله العمري – سلطان الغنام.

خط الوسط: محمد كنو – عبد الله الحمدان - عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: سالم الدوسري – صالح الشهري – عبد العزيز البيشي.

وكان المنتخب السعودي خسر الودية الأولى أمام منتخب فنزويلا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في أول تجارب الفريق عقب نهاية كأس العالم الأخيرة.