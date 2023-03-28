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محمد الفلاح - بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وبيرو اليوم في مباراة ودية

بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وبيرو اليوم في مباراة ودية، يشهد ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد، مواجهة ودية قوية تجمع بين منتخب المغرب أمام نظيره منتخب بيرو اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار استعدادات أسود الأطلس لخوض غمار منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار عقب التأهل رسميا للبطولة.

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موعد مباراة المغرب ضد بيرو

مباراة منتخب المغرب ضد بيرو، تقام في تمام الساعة الحادية عشر ونصف مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28-3-2023.

ويخوض منتخب المغرب مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف وديًا في ملعب طنجة، بالإضافة إلى تألقهم التاريخى في كأس العالم 2022 بقطر واحتلالهم المركز الرابع.

وبات المغرب أول منتخب عربي فى التاريخ يحقق الفوز على البرازيل بعد 24 مباراة للسامبا أمام المنتخبات العربية لم يخسر إلا مباراة واحدة كانت أمام أسود الأطلس.

ويعد أسود الأطلس ثان منتخب إفريقي يفوز على نجوم السامبا بعد الكاميرون، بالإضافة إلى أن المغرب أوقف سلسلة 26 فوزًا متتاليًا للبرازيل أمام المنتخبات العربية.

كما قدم منتخب المغرب أداءً مميزًا خلال منافسات كأس العالم 2022 مونديال قطر، وأصبح أول منتخب أفريقي يصل لنصف النهائي، وكان على وشك الحصول على البرونزية لولا اصطدامه بمنتخب كرواتيا في مباراة المركز الثالث.

وحقق وليد الركراكي مدرب المغرب نتائج مذهلة مع فرق الكبار، حيث حقق الفوز على بلجيكا بثنائية نظيفة في دور المجموعات من كأس العالم، ثم تفوق على كندا 2-1، والتعادل مع كرواتيا سلبيًا، وأقصي البرتغال وأسبانيا من المونديال أيضا.

ويتوقع أن يمنح وليد الركراكي فرصة للاعبين جُدد في مباراة بيرو، مع الحفاظ على بعض اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا سواءً أمام البرازيل أو قبلها في كأس العالم.

وتأهل المنتخب المغربي رسميا، لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 فى كوت ديفوار، وذلك بعد تعادل منتخبي جنوب إفريقيا مع ليبيريا بنتيجة 2 - 2، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

ويعد المنتخب المغربي أول المتأهلين لبطولة كأس أمم إفريقيا، والتى سوف تقام فى بداية العام المقبل، فى كوت ديفوار المستضيف.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب البيروفي بقيادة مدربه خوان رينوسو جوزمان إلى إنهاء معسكره الحالي في مارس بالفوز على المغرب، خصوصا أنه تلقى هزيمة من نظيره الألماني بهدفين دون مقابل في آخر مبارياته الودية.