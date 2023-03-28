السعودية اليوم / خارطة طريق محدثة للتلقيح ضد كوفيد19



جنيف 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

أصدر فريق منظمة الصحة العالمية الاستشاري الإستراتيجي خارطة طريق محدثة تحدد أولويات استخدام لقاحات كوفيد19 ، وذلك بعد اجتماع عقدته في جنيف في الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري.

وأوصى الفريق بأهمية تلقيح الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الخطير، ومعظمهم من كبار السن والذين يعانون من حالات كامنة .

وأكد رئيس الفريق الدكتور حنا نوهاينك أنه يجب على البلدان النظر في سياق أوضاعها لتقرر ما إذا كانت ستستمر في تلقيح الفئات الأقل عرضة للخطر، مثل الأطفال والمراهقين الأصحاء، مع عدم المساس باللقاحات الروتينية التي تعد بالغة الأهمية لصحة هذه الفئات العمرية .

وحددت خارطة الطريق المنقحة ثلاث مجموعات ذات أولوية لتلقي اللقاحات، استناداً إلى مخاطر الإصابة بأمراض وخيمة، حيث تشمل المجموعة الأولى ذات الأولوية العالية كبار السن والبالغين الأصغر سناً الذين يعانون من أمراض كالسكري وأمراض القلب وأمراض المناعة كالإيدز ومتلقي زراعة الأعضاء، بما في ذلك الأطفال من سن 6 أشهر وما فوق، والحوامل والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، وتلقيح تلك المجموعة بالجرعات المعززة بعد 6 اشهر او 12 شهراً بعد آخر جرعة، طبقاً لعوامل السن وظروف المناعة .

وتشمل المجموعة الثانية ذات الأولوية المتوسطة البالغين الأصحاء الأقل من 50 الى 60 عاماً غير المصابين بالأمراض والأطفال والمراهقين المصابين بأمراض مزمنة، ويتعين تلقيهم السلسلة الأولية من التلقيح والجرعات المعززة الأولى، وتشمل المجموعة ذات الأولوية المنخفضة لتلقي اللقاحات، الأطفال والمراهقين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 17 عاماً، ويتلقو الجرعات الأولية والمعززة.

وعلى الرغم من أن عبء كوفيد19 قد انخفض بشكل عام، إلا إن العبء شديد عند الرضع أقل من 6 أشهر، لذلك يتعين تلقيح الحوامل بما في ذلك جرعة إضافية بعد 6 أشهر من آخر جرعة لحمايتهن وحماية الجنين، كما أوصى الفريق البلدان بأن تفكر في استخدام لقاح BA.5 ثنائي التكافؤ mRNA للسلسلة الأولية .

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19:46ت م

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