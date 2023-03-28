السعودية اليوم / صحة جازان تستضيف مبادرة تطوعية "لكبار الاستشاريين بجراحة التجميل"



جيزان 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

استضافت صحة جازان، مبادرة تطوعية لمجموعة من كبار الأطباء الاستشاريين في تخصص جراحة التجميل الذين عملوا على تقديم خدمات علاجية تخصصية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان .

وضمت المبادرة 7 أطباء استشاريين من جراحي التجميل على مستوى الوطن والذين يعملون في عدد من المراكز المتخصصة بالمنشآت الصحية ، إذ عملوا على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى خلال فترة تنفيذ المبادرة، وذلك بعد أن تلقوا التسهيلات اللازمة والدعم الكافي من صحة جازان ممثلة في الإدارة المساعدة للخدمات العلاجية والإدارة المساعدة لشؤون المرضى.

وقدم الأطباء المشاركون في هذه المبادرة خدماتهم للمرضى في تخصص جراحة التجميل وذلك من خــلال إجراء (24) عملية جراحية ومتابعة حالتهم الصحية لحين مغادرتهم بعد تماثلهم للشفاء ولله الحمد ، إضافة إلى متابعة المرضى المنومين وخدمتهم ، ومتابعة المرضى من خلال وجودهم في العيادات الخارجية خلال فترة المبادرة التي استمرت لمدة 4 أيام .

وأسهمت هذه المبادرة في تقليص قوائم الانتظار للمرضى في جراحة التجميل وتعزيز جانب الخدمة العلاجية التي قدمت بجودة وكفاءة عالية وذلك من خلال وجود كبار الأطباء الاستشاريين المختصين في جراحة التجميل في جازان .

// انتهى //

19:26ت م

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