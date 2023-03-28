السعودية اليوم / "الغذاء والدواء": الشوربة سريعة التحضير تحتوي على كميات كبيرة من الملح



الرياض 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الشوربة تعد من الأطعمة المهمة والمفيدة في الموائد الرمضانية، بوصفها مصدراً جيداً للبروتينات والفيتامينات والألياف الغذائية.

ونصحت "الهيئة" بتحضيرها منزلياً باستخدام مكونات طبيعية مثل الشوفان والعدس والجريش، والخضروات واللحوم الطازجة، وإضافة التوابل والأعشاب الطبيعية مثل الزعتر والكركم والزنجبيل والثوم والليمون، وتجنب استخدام المساحيق الصناعية.

ودعت إلى عدم الإكثار من استهلاك الشوربة سريعة التحضير، لاحتوائها على كمية كبيرة من الملح والمواد الحافظة.

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19:23ت م

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