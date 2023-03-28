السعودية اليوم / أمانة الطائف تدعم خطة النظافة الموسمية بـ450 آلية ومعدة



الطائف 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

خصصت أمانة الطائف 450 آلية ومعدة للنظافة بالمحافظة لدعم خطة العمل الموسمية خلال شهر رمضان الجاري، حيث تم تخصيص 69 مراقباً ميدانياً للوقوف على أعمال فرق النظافة في المواقع كافة، وضمان كفاءة الإنجاز.

وراعت الخطة تكثيف أعمال الرقابة والنظافة ودعم التجهيزات للتماشي مع كثافة الإقبال على الأنشطة التجارية في الأسواق والمراكز والشوارع والمرافق الحيوية التجارية التي يكثر ارتيادها من قبل الأهالي.

وتعمل 23 آلية داعمة للكنس الآلي بالشوارع على مدار الشهر بما يسّهل على فرق العمل التفرغ لنظافة الأحياء والمواقع التجارية والمتنفسات العامة ومواقع كثافة الارتياد وجرى تكثيف فترات العمل لاستمرار المحافظة على مستوى النظافة على مدار الساعة.

وتضمنت الخطة الموسمية برنامج للعمل أوقات الطوارئ، وتم تجهيز فرق متخصصة لسرعة الاستجابة والتفاعل السريع والفوري في جميع الأوقات، وفي الحالات المطرية للحفاظ على النظافة العامة من خلال استخدام المعدات والآليات الخاصة بالظروف المختلفة، ويتم أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لجميع هذه الأعمال، إضافة إلى إيجاد فرق لدعم البلديات الفرعية التي قد تحتاج إلى دعم سواء بالمعدات أو الآليات أو العمالة خلال الموسم

وأهابت أمانة الطائف بعموم المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهود المبذولة في هذا الصدد، والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية عبر منصة (بلدي) وتطبيق (صوّر وأرسل).

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19:07ت م

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