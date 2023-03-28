السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد في لندن جلسة مباحثات رسمية مع وزيرة الداخلية البريطانية



لندن 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مع معالي وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، جلسة مباحثات رسمية، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن شكره لمعالي وزيرة الداخلية البريطانية على استضافة الاجتماع الذي يعكس الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين .

وأكد سموه أن حكومة المملكة العربية

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون الأمني المشترك، وأشاد الجانبان بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية .

وشهدت الجلسة توقيع عدة اتفاقيات في المجالات الأمنية والتطويرية والتدريبية بين وزارتي الداخلية في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.

فيما حضره من الجانب البريطاني عدد من كبار المسؤولين من وزارة الداخلية ، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرمبتون.

// انتهى //

17:05ت م

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لندن 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مع معالي وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، جلسة مباحثات رسمية، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود عن شكره لمعالي وزيرة الداخلية البريطانية على استضافة الاجتماع الذي يعكس الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين .وأكد سموه أن حكومة المملكة العربية السعودية تثمن وتقدر التعاون الأمني القائم، منوهًا بالتنسيق الأمني المتواصل بين وزارتي الداخلية في البلدين.وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون الأمني المشترك، وأشاد الجانبان بمستوى الشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية .وشهدت الجلسة توقيع عدة اتفاقيات في المجالات الأمنية والتطويرية والتدريبية بين وزارتي الداخلية في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.فيما حضره من الجانب البريطاني عدد من كبار المسؤولين من وزارة الداخلية ، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرمبتون.// انتهى //17:05ت م0141

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