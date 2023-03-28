

جنيف 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

دعت منظمة العمل الدولية إلى تقديم الدعم العاجل لمئات الآلاف من العمال بعد الزلازل الذي وقعت في تركيا وسوريا، وأنه بدون دعم عاجل من المتوقع أن يزداد الفقر والعمل غير الرسمي والاستغلال نظرًا لتأثير الكارثة على سوق العمل.

وقال مدير عام المنظمة جيلبرت هونجبو إن تعزيز التوظيف أمر أساسي للاستجابة الشاملة والناجحة لتلك الكارثة، حيث لا يمكن للناس البدء في إعادة بناء حياتهم بدون سبل كسب العيش.

وأشارت بيانات المنظمة الأولية من تركيا أن الزلزال ترك أكثر من 658 ألف عامل غير قادرين على كسب عيشهم، وأن هؤلاء العمال المتضررين يواجهون خسائر في الدخل يزيد متوسطها عن 230 دولارًا شهريًا لكل منهم طالما استمرت الاضطرابات.

وأضافت البيانات أنه في سوريا فقد 170 ألف شخص وظائفهم بسبب الزلازل، وانعدم مصدر دخل أكثر من 154 ألف أسرة وأكثر من 725 ألف شخص، كما تأثرت 35 الف شركة متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وقد أدى هذا التعطل المؤقت إلى خسائر دخل العمل بما يعادل 5,7 مليون دولار على الأقل شهريا.

// انتهى //

16:32ت م

0133





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / منظمة العمل الدولية تدعو لتقديم الدعم العاجل للعمال في المناطق المنكوبة من زلازل تركيا وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.