اجتماعي / العوائل السورية بالحدود الشمالية تستحضر عاداتها الرمضانية ابتهاجًا بشهر الخير



عرعر 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

تحتفي العديد من العوائل السورية المقيمة بمنطقة الحدود الشمالية بقدوم شهر رمضان المبارك، ويبتهجون بلياليه وأيامه بجانب أشقائهم السعوديين أهالي المنطقة بروح التآلف والمحبة في شهر بالخير مما يعزز الترابط وتبادل الزيارات والأطباق

والتقت "واس" بالمقيم من الجنسية السورية بشار محمد، الذي يعمل في السعودية منذ ما يقارب ٢٢ عاماً، مؤكدًا أنه لم يشعر بالغربة أبداً، خاصة مع تبادله الزيارات الأخوية والأطباق الرمضانية، وجلسات السمر في شهر الخير مع العوائل السعودية في مدينة عرعر رغم استمراره وعائلته بإحياء العادات والتقاليد السورية دائماً.

بدوره أشار المقيم السوري يحي محمد، إلى أن القهوة السعودية من العادات والتقاليد التي اكتسبها الكثير من السوريين في شهر رمضان المبارك، لافتاً بأن الأطباق الرمضانية السورية المشهورة هي الكبة والمحاشي وبلح الشام وعرق السوس، مع استمتاعهم بالشوربة والأكلات السعودية الحاضرة على موائدهم مثل الجريش والكبسة وغيرها.

كما أكد المقيم السوري خالد عدنان، أنه من مواليد السعودية ويستمتع كثيراً بالشهر الفضيل بما يحمله من نسمات إيمانية ومشاعر روحانية في المملكة خاصة في ظل الاستعداد المبكر والتجهيز الذي يستشعره قبل أن يهل الشهر الكريم.

//انتهى//

16:18ت م

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عرعر 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واستحتفي العديد من العوائل السورية المقيمة بمنطقة الحدود الشمالية بقدوم شهر رمضان المبارك، ويبتهجون بلياليه وأيامه بجانب أشقائهم السعوديين أهالي المنطقة بروح التآلف والمحبة في شهر بالخير مما يعزز الترابط وتبادل الزيارات والأطباق السعودية والسورية.والتقت "واس" بالمقيم من الجنسية السورية بشار محمد، الذي يعمل في السعودية منذ ما يقارب ٢٢ عاماً، مؤكدًا أنه لم يشعر بالغربة أبداً، خاصة مع تبادله الزيارات الأخوية والأطباق الرمضانية، وجلسات السمر في شهر الخير مع العوائل السعودية في مدينة عرعر رغم استمراره وعائلته بإحياء العادات والتقاليد السورية دائماً.بدوره أشار المقيم السوري يحي محمد، إلى أن القهوة السعودية من العادات والتقاليد التي اكتسبها الكثير من السوريين في شهر رمضان المبارك، لافتاً بأن الأطباق الرمضانية السورية المشهورة هي الكبة والمحاشي وبلح الشام وعرق السوس، مع استمتاعهم بالشوربة والأكلات السعودية الحاضرة على موائدهم مثل الجريش والكبسة وغيرها.كما أكد المقيم السوري خالد عدنان، أنه من مواليد السعودية ويستمتع كثيراً بالشهر الفضيل بما يحمله من نسمات إيمانية ومشاعر روحانية في المملكة خاصة في ظل الاستعداد المبكر والتجهيز الذي يستشعره قبل أن يهل الشهر الكريم.//انتهى//16:18ت م0124

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / العوائل السورية بالحدود الشمالية تستحضر عاداتها الرمضانية ابتهاجًا بشهر الخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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