السعودية اليوم / أمانة منطقة حائل تعلن إنجاز 69٪ من أعمال جسر وداي الأديرع



حائل 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

أنهت أمانة منطقة حائل كل التجهيزات التأسيسية لجسر وادي الأديرع بالسويفلة تمهيداً لاستكمال أعمال العزل والردم خلال المرحلة القادمة.

وبين مساعد الأمين لقطاع الإعلام المهندس سعود بن فهد آل علي أن المشروع يهدف إلى حماية الأهالي من مخاطر السيول عبر وادي الأديرع وضمان عدم تعطل الحركة المرورية وانسيابيتها أثناء هطول الأمطار وجريان الوادي، وذلك ضمن إستراتيجية الأمانة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والطرق الرئيسة العابرة بمدينة حائل، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع تزيد عن 53 مليون ريال، ومدة التنفيذ 720 يوماً، حيث يخدم حي السويفلة وحي المملكة وحي النفل وحي الخزامى، وأن نسبة الإنجاز بلغت حتى الآن ٦٩ ٪ .

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16:15ت م

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