شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري السعودي تحدد موعد تسليم الالتزامات المالية للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف العزيز الحميدي رئيس لجنة التراخيص في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن الموعد النهائي للأندية، من أجل تسليم المستندات الخاصة ببند الالتزامات المالية.

وقال الحميدي، في تصريح نقلته صحيفة "الرياضية" اليوم الثلاثاء: "الموعد النهائي لتسليم المستندات يوم الجمعة المقبل، ويعد ضمن المعيار المالي لاستخراج الرخصة الآسيوية".

وأضاف: "بند الالتزامات يضم مستحقات الأندية واللاعبين والجهازين الفني والإداري لقطاع كرة القدم"، لافتا إلى وجود 7 بنود أخرى تخضع للتقييم".

وزاد: "مواعيد الاستحقاقات المالية اختلفت عن الأعوام الماضية، بسبب تعديل الاتحاد الآسيوي مواعيد بطولات الأندية".

وتابع: "كان يتم التقييم للفترة المنتهية في 30 يونيو، وأصبح تقييم الالتزامات المالية للفترة المنتهية حتى 31 ديسمبر 2022".

وواصل: "المعايير الخمسة الرياضية والإدارية والقانونية والبنى التحتية والمالية لها مواعيد زمنية تختلف عن بعضها، وكل معيار له موعد نهائي خاص به، ويحتوي على أكثر من بند وخاضع للتقييم، وسيكون الإعلان عن الحاصلين على الرخصة في منتصف مايو المقبل".

وأشار رئيس لجنة التراخيص "إلى تنظيم ورش عمل للأندية، من أجل شرح كافة الإجراءات، إضافة إلى إجراء زيارات".

واختتم أن دورهم كلجنة هو التأكد من تسهيل كافة الأمور فيما يخص استيفاء المعايير، والإجابة على جميع استفسارات الأندية في جميع شؤون الرخصة، لضمان استيفاء الأندية للمعايير في المواعيد الزمنية المحددة لكل معيار.