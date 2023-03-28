شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يبعث رسالة خاصة ل صلاح عقب إكتساح ملاوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على التعليق عن فوز الفراعنة المثير الكبير فى مواجهة مالاوي بنتيجة 0/4،ترتيب بالجولة الرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

فيتوريا قال: "سعيد من أجل الفوز فى هذا التحدي، كانت الأجواء صعبة، خاصة أن هناك عددا من المباراة خاض المباراة صائما بسبب شهر رمضان، ولكن سرعة ترجمة لاعبيه الفرص لأهداف بشكل مبكر أنهي كل شئ".

وأضاف:" دائما الأهداف اامبكرة تمنحك الأفضلية والأريحية فى المباراة، تمكنا من تسجيل 3 أهداف فى شوط اللقاء الأول، وكان من الطبيعي أن ينخفض المخزون البدني للاعبين فى شوط اللقاء الثاني ".

وتابع:" مواصلة صلاح التسجيل؟، بالطبع ذلك الشئ يسعدني، ليس من أجله فقط ولكن من أجل باقي اللاعبين، هو يمتلك الشخصية القيادية للوصول إلى اللاعبين لكأس الأمم، وتحقيق حلم الوصول إلى المونديال".



ترتيب مجموعة مصر بالتصفيات

وبهذه النتيجة تمكن منتخب مصر من تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب غينيا الوصيف، والذي حل فى المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، كما جاء منتخبي أثيوبيا ومالاوي فى المركزي الثالث والرابع على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل فريق.