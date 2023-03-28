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محمد الفلاح - نتيجة مباراة مصر ومالاوي الاياب اليوم 28-03-2023 في تصفيات امم افريقيا

نتيجة مباراة مصر ومالاوي الاياب اليوم 28-03-2023 في تصفيات امم افريقيا, وتفوق منتخب مصر برباعية نظيفة على نظيرة مالاوي في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم.

سجل أهداف المنتخب الوطني كلاً من :

طارق حامد, عمر مرموش, محمد صلاح وزيزو.

ليرتفع رصيد مصر إلى 9 نقاط محتلاً صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب غينيا.

سافر منتخب مصر الوطني إلى مالاوي لمواجهة الإياب في مباراة صعبة أمام أصحاب الديار بملعب “بينجو”، مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم يلا شوت وذلك في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

قدّم أبناء المنتخب الوطني مباراة مميزة جيدة منذ أيام أمام مالاوي على ملعب الدفاع الجوي، ونجحوا في تحقيق فوز سهل بثنائية نظيفة.

الفوز في الإياب على مالاوي سيعني الاقتراب كثيرًا من حسم التأهل إلى "الكان" دون الدخول في حسابات معقدة في آخر جولتين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لنقل مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وستتواجد مباراة مصر ومالاوي على شاشة قناة "beIN Sports HD 4".

موعد مباراة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023؟

تقام مباراة مصر ومالاوي عصر الثلاثاء الموافق 28 مارس/آذار ٢٠٢٣.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

منتخب مصر يكرم محمد صلاح بعد إنجازة مع الفريق الوطني وليفربول

مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر

قام لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة فيتوريا، بالاحتفال بالفرعون المصري بعد إحرازه هدف مصر الأول في شباك مالاوي بمباراة الذهاب، وجرى تكريم محمد صلاح بعد إحرازة الهدف رقم 50 مع منتخب مصر الوطني، والهدف رقم 129 مع ليفربول ليصبح الهداف التاريخي للريدز في الدوري الإنجليزي.

انجازات محمد صلاح مع منتخب مصر

يعتبر محمد صلاح واحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، وقد حقق العديد من الانجازات المهمة مع منتخب مصر، ومنها:

1- تأهل مصر لكأس العالم 2018: قاد صلاح المنتخب المصري للتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا لأول مرة منذ عام 1990، وقد سجل هدفي فوز مصر في التصفيات الأفريقية.

2- وصول مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية: قاد صلاح منتخب مصر للفوز بكأس الأمم الإفريقية في عام 2019، وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة.

3- تسجيل الأهداف الحاسمة: سجل صلاح العديد من الأهداف الحاسمة لمنتخب مصر في المباريات الدولية، بما في ذلك الهدف الذي سجله في مرمى الكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، والذي أهل منتخب مصر للمونديال.

4- تحطيم الأرقام القياسية: حقق صلاح العديد من الأرقام القياسية مع منتخب مصر، بما في ذلك تسجيله 44 هدفًا في 72 مباراة دولية، وهو رقم قياسي للأهداف المسجلة من قبل لاعب مصري.

5- تمثيل مصر في أولمبياد 2012: شارك صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد لندن 2012، وسجل هدفين في البطولة.

بشكل عام، يعتبر محمد صلاح واحدًا من أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، وقد حقق العديد من الانجازات المهمة مع منتخب مصر، وقاده للتأهل لأحداث دولية كبرى والفوز في بطولات بارزة.