رياضي / الدكتور المزيني يستعرض تطور الرياضة الجامعية السعودية في لقاء دولي بالصين



تشنغدو 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

التقى رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات

وقدم الدكتور المزيني خلال اللقاء عرضًا مرئيًا بين خلاله أهم المواقع والمشاريع السياحية والاقتصادية في المملكة، واستعرض أبرز مشاريع المنشآت

ويأتي اللقاء على هامش الزيارة التي يقوم بها حاليًا رئيس اتحاد الجامعات لمدينة تشنغدو الصينية برفقة الأمين العام للاتحاد الدكتور عبدالإله الصلوي لحضور اجتماع رؤساء وفود الدول المشاركة في الألعاب الصيفية التي ستستضيفها الصين صيف العام الحالي.

// انتهى //

15:57ت م

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تشنغدو 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واسالتقى رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني أمس بأعضاء لجنة التوجيه والإدارة بالاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد وأمينه العام إيرك سانغو وذلك في مدينة تشنغدو الصينية.وقدم الدكتور المزيني خلال اللقاء عرضًا مرئيًا بين خلاله أهم المواقع والمشاريع السياحية والاقتصادية في المملكة، واستعرض أبرز مشاريع المنشآت الرياضية التي تُمكن المملكة لتكون دولة محورية في الرياضة الجامعية العالمية، إضافة إلى تقديم ملامح التطوير في الرياضة الجامعية السعودية وكيف تمكنت في فترة زمنية قصيرة من تحقيق تطورات ملحوظة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.ويأتي اللقاء على هامش الزيارة التي يقوم بها حاليًا رئيس اتحاد الجامعات لمدينة تشنغدو الصينية برفقة الأمين العام للاتحاد الدكتور عبدالإله الصلوي لحضور اجتماع رؤساء وفود الدول المشاركة في الألعاب الصيفية التي ستستضيفها الصين صيف العام الحالي.// انتهى //15:57ت م0120

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