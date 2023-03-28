السعودية اليوم / إنقاذ حياة سيدة وجنينها من نزيف حاد بالرحم ببريدة



بريدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

نجح طاقم طبي متخصص بأمراض النساء والتوليد في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة بإنقاذ حياة مريضة حامل في العقد الرابع من عمرها تعرضت لحالة نزيف حاد أثناء عملية الولادة في إحدى المستشفيات الطرفية.

وبين تجمع القصيم الصحي أن المرأة الحامل وهي أم لأربعة أطفال وتبلغ من العمر 36 عامًا كانت بحالة وضع للجنين في بطنها بصورة طبيعية إلا أن تعسر حالتها عند الولادة استدعى القيام بالتدخل الطبي الجراحي من خلال تنفيذ عملية قيصرية عاجلة.

وبيّن أنه عند إجراء العملية حدث للمريضة الحامل نزيف حاد مما استدعى طلب الدعم والعون من مستشفى الولادة والأطفال ببريدة الذي باشر على الفور بتقديم المساعدة اللازمة وقام بإرسال طاقم طبي متخصص من استشاري أمراض النساء والتوليد عند منتصف الليل إلى المستشفى الطرفي الذي توجد فيه الحالة.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن التدخل الطبي الطارئ نجح في معالجة حالة الولادة المتعسرة ووقف النزيف، مع الحفاظ على الرحم سليمًا وإنقاذ حياة الأم والجنين، ليتم بعدها نقل الحالة بالإسعاف الطبي إلى مستشفى الولادة والأطفال ببريدة لاستكمال المتابعة اللازمة والاطمئنان على صحة الأم والمولود اللذين غادرا المستشفى بعدها وهما بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

يذكر أن طوارئ مستشفى الولادة والأطفال ببريدة استقبل أكثر من 157 ألفَ مراجعٍ وأجرى 7543 عمليةً جراحية خلال العام الماضي 2022م، كما قام تجمع القصيم الصحي بتوسعة قسم العناية الحرجة لحديثي الولادة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة وزيادة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 80 سريرًا.

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15:56ت م

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