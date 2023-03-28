

الدمام 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

قدّم مستشفى العيون التخصصي بالظهران أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، ممثلًا في عيادة الشبكية، خدماته لـ 11215 مستفيدًا، خلال العام الماضي 2022م.

وأوضح استشاري القرنية وجراحات تصحيح انكسار العين في مستشفى العيون التخصصي الدكتور هشام أبو حسين، أن الحالات المعالجة في العيادة تمثلت في أمراض القرنية المخروطية وعتامات القرنية والتهابات القرنية الميكروبية بأنواعها، وإجراء عمليات جراحية لحالات ضعف النظر التي تتسبب من عدم انضباط القرنية أو حالات قصر النظر وطول النظر الشديدين وانحراف القرنية (اللانقطية)، إضافة إلى إجراء عمليات زراعة القرنية الكلية أو الجزئية، وعلاج وجراحة المياه البيضاء، مضيفًا أن العيادة تستخدم أحدث التقنيات وأجهزة الكشف والتشخيص لجميع حالات أمراض العين.

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15:55ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ أكثر من 11 ألف مستفيد من خدمات مستشفى العيون التخصصي بالظهران في العام 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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