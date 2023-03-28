السعودية اليوم / تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في جمهورية ناميبيا



بريتوريا 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية جنوب أفريقيا، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لمسلمي جمهورية ناميبيا، بحضور الملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور، والأمين العام لمجلس إدارة المركز الدكتور عبدالملك شكونكو، وعدد من المسؤولين والدعاة والشخصيات الإسلامية.

وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة بجنوب أفريقيا أن هذا البرنامج سيغطي المركز الإسلامي بالعاصمة الناميبية، والعديد من المساجد في مدن جمهورية ناميبيا طوال شهر رمضان، مبينًا أن عدد المستفيدين أكثر من عشرين ألف مسلم ومسلمة.

وعبر عدد من الشخصيات الإسلامية في جنوب أفريقيا والدول التابعة للملحقية، عن بالغ شكرهم للمملكة على تنفيذ هذا البرنامج والاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم.

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15:50ت م

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