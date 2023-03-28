شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يقترب من نجم برشلونة السابق.. مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن وكيل اللاعب أداما تراوري، لاعب ولفرهامبتون وبرشلونة السابق، قام بعرض خدمات اللاعب على نادي النصر، لبحث إمكانية ضمه للفريق السعودي خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت التقارير، أن هذا العرض لاقي قبول عددا كبيرا من مسئولي النصر، فى إنتظار موقف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي رودي جارسيا، من إتمام التعاقد مع اللاعب خلال المرحلة القادمة من عدمه.

ويعد تراوري من أقوي وأسرع لاعبي العالم فى الوقت الحالي، مما يجعل الفريق السعودي متحمسا لهذا الإنتقال بصورة كبيرة.

من جانبه، يري تراوري أن إنتقاله إلى النصر فرصة جيدة، خاصة فى ظل تطور دوري روشن من الناحية المادية ورواتب اللاعبين، بخلاف التطور الفني الهائل للدوري السعودي، والذي أزدادت قيمته كثيرا بإنضمام رونالدو.



رونالدو يرحب بهذا الإنتقال

هذا وقد أفادت بعض التقارير، أن رونالدو لا يمانع فكرة التعاقد مع أداما، خاصة أن اللاعب بإمكانه صناعة الفارق حال إنتقاله إلى النصر خلال المرحلة القادمة، وسيزيد من قوة العالمي الهجومية.