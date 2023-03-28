السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يستقبل مدير شرطة المنطقة



نجران 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

استقبل صاحبُ السموُّ الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، مديرَ شرطة المنطقة اللواء منصور بن نايف الشمري الذي هنأ سموه بمناسبة شهر مضان المبارك.

واطّلع سموه على إنجازات القطاعات الأمنية بالأمن العام في المنطقة خلال الفترة الماضية إضافة إلى الخطط الأمنية والمرورية التي جرى إعدادها لشهر رمضان، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كافة، مثمناً الجهود التي تقوم بها شرطة المنطقة، وحمله التهنئة بالشهر الفضيل لجميع منسوبي الأمن العام بالمنطقة.

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15:24ت م

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