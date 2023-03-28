

مكة المكرمة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بإدارة الإرشاد المكاني باللغات بوكالة اللغات والترجمة، استقبال القاصدين والاحتفاء والترحيب بهم بمختلف اللغات العالمية ضمن مبادرة "بلغتكم نرحب بكم"، وذلك إسهامًا في حسن وفادة القاصدين وأدائهم مناسكهم وإثراء تجربتهم بيسر وسهولة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، بأن الوكالة تحرص دوما على الترحيب بضيوف بيت الله الحرام بحسن الرفادة وكرم الوفادة داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته، حيث تستقبل القاصدين بمختلف لغاتهم بألطف العبارات وتعريفهم بأبرز الخدمات المقدمة من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتمكينهم من الوصول إليها والاستفادة منها، وذلك بأكثر من ٥٠ لغة عالمية.

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15:22ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "رئاسة الحرمين" تستقبل قاصدي بيت الله الحرام بأكثر من ٥٠ لغة عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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