السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن يستقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة



الرياض 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم، معالي محافظ الهيئة

واستمع سموه إلى شرح عن برامج وأعمال الهيئة ومنجزاتها.

// انتهى //

15:13ت م

0104



الرياض 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم، معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.واستمع سموه إلى شرح عن برامج وأعمال الهيئة ومنجزاتها.// انتهى //15:13ت م0104

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