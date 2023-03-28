السعودية اليوم / نائب أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس النيابة العامة بالمنطقة



الرياض 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس النيابة العامة بمنطقة الرياض الشيخ حسين بن مفلح القحطاني.

واطلع سموه على أعمال النيابة العامة بالمنطقة والجهود المشتركة مع الجهات ذات العلاقة .

// انتهى //

15:11ت م

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