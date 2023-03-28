

جدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي, محافظ جدة بمكتبه اليوم، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة عصام بن حسن شحاته يرافقه مساعده وعدد من رؤساء المراكز بالهيئة الذين قدموا للسلام على سموّه وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

وخلال الاستقبال دشن سموه البرنامج التوعوي "الصيام جنّة" والذي يهدف إلى التوعية بأحكام وحكم شهر رمضان.

// انتهى //

15:08ت م

0102





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.