السعودية اليوم / أمانة منطقة القصيم تحقق المركز الرابع في قياس التحول الرقمي



بريدة 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

حصلت أمانة منطقة القصيم على المركز الرابع في قياس التحول الرقمي 2022 ضمن مجموعة الأمانات.

وأشاد أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي بدور فريق العمل بما تحقق من إنجاز بجهود الخبرات الشابة التي تعمل في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة ومن ذلك التحول الرقمي المطبق في الأمانة وبشكل متميز وفق رؤية المملكة 2030

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15:08ت م

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