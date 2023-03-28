السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يتابع مراحل تنفيذ المشروعات التنموية في بيشة



أبها 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، محافظة بيشة - شمال منطقة عسير - امتدادًا لزيارات سموه التنموية لمحافظات المنطقة ومراكزها.

وعقد سموه خلال الزيارة اجتماعاً مع مسؤولي الجهات التعليمية والخدمية والصحية لمتابعة الممكنات والتأكد من مواءمة الخطط الإستراتيجية للجهات مع إستراتيجية تطوير المنطقة.

وتضمن الاجتماع مناقشة الخطة الإستراتيجية لمشروعات بلدية بيشة وآلية توزيع الخدمات ، واستعراض مشروعات المشهد الحضري وسط المدينة (الطرق المحورية - طريق الأمير سلطان - حديقة قرن الحديد) وعرض خطط بلديات (صمخ - النقيع - الحازمي - الثنية وتبالة) من حيث مشروعات السفلتة والأرصفة والإنارة ودرء أخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار وإنشاء حدائق ومنتزهات ومعالجة التشوهات البصرية.

وفي الجانب التعليمي تم استعراض سير الخطة الإستراتيجية لجامعة بيشة والتأكد من مواءمتها لإستراتيجية عسير ومناقشة مشروع مركز الابتكار وريادة الأعمال وتدشين مركز البيانات الجامعية والتحول الرقمي ومركز التحكم للأمن الجامعي و تدشين رياضةكرة العين بملعب الجامعة والمدينة الجامعية.

كذلك تم مناقشة مشروع المرافق غير التعليمية في إدارة تعليم بيشة و استعراض المشروعات المستقبلية ( تحسين وتطوير البيئات التعليمية، الرؤية المستقبلية للمشروعات) .

واستعرض الاجتماع أبرز مشروعات المياه ومنها مشروع إنشاء الخط الناقل من محطة الضخ بالقرب من آبار "دنن" باتجاه مركز "صمخ" ومناقشة مشروع إنشاء خزان التجميع ومحطة التوزيع في مركز "صمخ" ومناقشة أعمال التوسعة في شبكة المياه والصرف الصحي، ومحطات التوزيع في المراكز التي لم تخدم حتى الآن، إضافة إلى عرض لعدد من المشروعات المستقبلية في مجال المياه.

وفي الجانب الصحي كرم سمو أمير منطقة عسير "صحة بيشة" بمناسبة حصولها على المركز الثاني في مؤشرات الزائر السري لعام 2022 م على مستوى المملكة وحصول مستشفى الملك عبدالله على المركز الثاني في منافسة "اذهب للأخضر" المرتبطة بعدوى الدم على مستوى مستشفيات وزارة الصحة وتكريم عدد من المنشآت التابعة لصحة بيشة لتميزها في مؤشرات الزائر السري ، إضافة إلى تدشين مركز الرعاية الصحية بـ"الشداخة" ، كمركز نموذجي وتفعيل عدد من المشروعات الداخلية والمسارات الطبية والأنظمة الإلكترونية بالمركز.

// انتهى //

15:07ت م

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