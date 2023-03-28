السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس النيابة العامة بمنطقة الرياض



الرياض 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس النيابة العامة بمنطقة الرياض الشيخ حسين بن مفلح القحطاني.

واستمع سموه إلى شرح عن مستجدات أعمال النيابة العامة بالمنطقة والجهود المشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

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15:03ت م

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