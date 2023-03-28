شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مصر الرسمي لمواجهة مالاوي.. صلاح يقود الهجوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، التشكيل الرسمى الذي سيخوض به الفراعنة مباراة مالاوى بعد قليل على استاد بينجو الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

هذا ويسعي المنتخب المصري فى مواصلة الفوز، بعد الفوز على مالاوي فى مواجهة القاهرة بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الثالثة عن تلك المجموعة.

حيث أصبح المنتخب المصري مطالبا بتحقيق الفوز بعد أن تمكن منتخب غينيا من تحقيق الفوز على نظيره الأثيوبي فى تلك الجولة، وأعتلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.



وجاء التشكيل الرسمي لمصر على النحو التالي:

محمد الشناوى في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبدالمنعم ومحمد حمدى.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود حمادة وزيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.



موعد مباراة مصر ومالاوي

هذا ومن المقرر أن تقام مباراة مصر أمام مالاوي اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.