شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - المنتخب المصري الذي يقوده المدرب البرتغالي روي فيتوريا، يخوض اليوم الثلاثاء مباراة حاسمة ضد منتخب مالاوي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار. وقد تمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز على مالاوي في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من التصفيات، حيث سجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 20، وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 46.

تنطلق مباراة منتخب مصر ومالاوي في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية. وتم اختيار الحكم الموريتاني بيدا دحان لإدارة المباراة، بمساعدة يوسف محمد محمود وبونا نداي.

وبعد فوز منتخب غينيا على إثيوبيا، يتصدر منتخب غينيا المجموعة بـ9 نقاط بعد خوض 4 جولات، فيما يحتل المنتخب المصري المركز الثاني بـ6 نقاط بعد خوض 3 جولات.

غينيا - المركز الأول - 9 نقاط - من 4 مباريات - له 6 أهداف وعليه 3 أهداف

مصر - المركز الثاني - 6 نقاط - من 3 مباريات - له 3 أهداف وعليه هدفان

مالاوي - المركز الثالث - 3 نقاط - من 3 مباريات - له هدفان وعليه 4

إثيوبيا - المركز الرابع - 3 نقاط - من 4 مباريات - له 5 أهداف وعليه 7 أهداف

القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوى

مباراة منتخب مصر ومالاوي متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصرى لمباريات تصفيات أمم إفريقيا.