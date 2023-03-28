شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة مصر ومالاوي في إياب تصفيات كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والمصرية في معرفة من هو معلق مباراة مصر ومالاوي في إطار إياب الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم لموسم 2022-2023.

مصر ومالاوي

وتقام اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس الجارى مباراة مصر ومالاوي في إياب الجولة الرابعة من دور الجموعات من تصفيات كأس أمم إفريقيا في المباراة التي ستقام في مالاوي.

وتنطلق مباراة مصر ومالاوي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في المباراة الآولى على حساب منتخب مالاوي بهدفين دون رد عن طريق محمد صلاح وعمر مرموش.



معلق مباراة مصر ومالاوي

وأسندت شبكة قنوات بين سبوت الناقل الوحيد الناقل لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا عن معلق مباراة مصر ومالاوي حيث يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير علي محمد علي.