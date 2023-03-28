شكرا لقرائتكم فلكية جدة ترصد اقتران القمر بالمريخ اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يُرصد قمر رمضان المبارك في طور التربيع الأول اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023م وهي فرصة مثالية للتصوير والتعرف على تفاصيل سطحه.

اقتران القمر بالمريخ

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيشرق قبل الظهر من الأفق الشمالي الشرقي وسيصل أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس وبعد حلول الليل سيكون القمر بالقرب من كوكب المريخ على قبة السماء، حيث سيفصل بينهما حوالي درجتين في منظر مشاهد بالعين المجردة، وسيظل القمر والمريخ في السماء إلى ما بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، علماً بأن هذا الحدث ليس له تأثير على كوكبنا.

فترة التربيع الأول

وأشار إلى أن هذه العلامات تدل على فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلماً وهذا الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد.