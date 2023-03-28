شكرا لقرائتكم مشاهد مؤثرة من حادث عقبة شعار بعد وفاة 21 شخصًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت قناة “العربية السعودية” لقطات حية ومؤثرة من حادث حافلة عقبة شعار، حيث أظهر التقرير المصور مكان تصادم الحافلة بنهاية الجسر، وبعض مقتنيات ضحايا الحادث الذي راح ضحيته 21 شخصًا وإصابة 28 بحروق متفاوتة.

ويظهر الفيديو استمرار فرق الدفاع المدني انتشال الآثار المتبقية من مقتنيات الضحايا، حيث تظهر ساعة يد وهاتف جوال مُحطم وبعض الأوراق المحترقة.

حادث مأساوي

وقع بالأمس حادث اصطدام حافلة عقبة شعار التي كان على متنها نحو 50 شخصًا بنهاية الجسر، ما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران بها، وأسفر عن وفاة 21 شخصًا وإصابة 28 شخصًا غالبيتهم يعانون من الإصابة بحروق بدرجات متفاوتة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف الحادث على الفور، حيث قامت بنقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من الموقع وهي عسير المركزي وأمل خاص ومحايل عسير.

وأرجحت المصادر إلى أن السبب وراء الحادث فقدان السائق السيطرة على الحافلة ما أدى انحرافها بسبب عطل بالمكابح أسفر عن اصطدامها بنهاية الجسر.