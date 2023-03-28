شكرا لقرائتكم بوطبيلة يعود إلى ليالي رمضان في الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت “العربية السعودية” لقطات من عادة رمضانية اعتاد عليها أهالي الأحساء، وهي “بوطبيلة” أو كما يطلق عليها المسحراتي للإعلان عن وقت دخول السحور.

وعلى مدار نحو 1200 عام استمرت هذه العادة صامدة في عدد من الأحياء الشعبية خلال شهر رمضان ولم تندثر بظهور الوسائل التقنية الحديثة التي تساعد الإنسان على الاستيقاظ.

ومن خلالها يقول بوطبيلة ملتفًا حوله عدد من الأطفال: “اقعد اقعد يا نايم.. اقعد اقعد تسحر.. لا إله إلا الله محمد رسول الله.. اقعد اقعد يا نايم.. واذكر ربك الدايم.. اصحا يا نايم.. اصحا يا نايم.. قوم وحد الدايم.. سحور يا عباد الله.