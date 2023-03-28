شكرا لقرائتكم تفعيل مبادرة خدام الحرم لتقديم خدمة دفع العربات المجانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية مبادرة ” خدام الحرم “؛ لتقديم خدمة دفع العربات المجانية التطوعية لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في الطواف والمسعى، ضمن حملة الرئاسة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”، والتي تأتي في عامها الثامن تحت شعار (من الوصول إلى الحصول).

استقطاب الكفاءات

وتهدف المبادرة بحسب ما أوضح الوكيل المساعد للشؤون التطوعية مدير عام الإدارة العامة لتنسيق التطوعية عادل بن رجا الله الجهني، إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق شروط وضوابط العمل التطوعي لتقديم كافة الخدمات التطوعية والتسهيلات الممكنة اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في البرامج التطوعية بالمسجد الحرام.

خدام الحرم

وتأتي مبادرة “خدام الحرم” إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله- وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في العمل التطوعي والخيري.