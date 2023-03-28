السعودية اليوم / زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب شمال اليابان



طوكيو 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات شمال اليابان بعد ظهر اليوم، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية التي لم تُصدر أي تحذير من تسونامي.

وأفادت المصلحة أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترًا، شعر به أيضًا سكان جزيرة هوكايدو.

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13:53ت م

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