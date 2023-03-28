السعودية اليوم / جمعية الدعوة بقرى الملحاء والمخلاف تسير رحلة عمرة لـ "196" معتمراً



صبيا 06 رمضان 1444 هـ الموافق 28 مارس 2023 م واس

سيَّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف التابعة لمحافظة صبيا أمس، الرحلة الأولى لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، التي استفاد منها 196 معتمراً من مختلف الجنسيات.

وتستهدف رحلات العمرة المسلمين الجدد، وتتضمَّن دروساً وكلمات وعظية يقدِّمها الدعاة في الطريق إلى مكة المكرمة والعودة منها، حيث وفّرت الجمعية مشرفين ومترجم لشرح مناسك العمرة والزيارة للمعتمرين.

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13:29ت م

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